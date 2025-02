Notizie Udinese – Duello per la porta: Piana o Padelli? La situazione attuale

Cambiare i piani all'improvviso non è una cosa semplice. Runjaic è chiamato ad improvvisare dal momento che, con l'infortunio di Sava e l'indisponibilità di Okoye , dovrà scegliere un portiere tra Padelli o Piana . Una scelta che ha una grande dose di improbabilità per tutti e due i portieri dal moment che nessuno dei due ha ancora effettuato un minuto con la maglia bianconera (salvo Piana nella partita di Coppa Italia contro l'Inter).

Si tratta di due portieri molto diversi. Da una parte un portiere veterano di questa competizione ma che alla veneranda età di 39 anni, può rappresentare una sicurezza come un estremo rischio. Lo stesso discorso vale per il giovane Edoardo Piana , classe 2003 . Il ragazzo potrebbe avere dalla sua la voglia di farsi notare ma l'enorme inesperienza davanti ad un match cruciale per la salvezza, potrebbe tradirlo.

In conferenza Runjaic non si è sbilanciato del tutto. Ecco le sue parole: "Sebbene non sia più a disposizione, possiamo contare su un portiere all’altezza per la sfida con il Parma. Entrambi, Piana e Padelli, hanno le loro qualità da offrire, e sono tranquillo al riguardo, poiché sappiamo difenderci tutti insieme come squadra, garantendo così una buona prestazione, compreso il nostro portiere". Vedremo cosa accadrà domani. Le ultime di mercato: Sava out: i bianconeri sul mercato? Il punto