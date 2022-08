News Udinese:| Pioli: “I bianconeri sono una squadra difficile da battere”

Pioli ha esordito subito partendo dal match di domani sera, spiegando come i bianconeri siano un avversario ultimamente ostico per la sua squadra (tre pareggi nelle ultime tre gare disputate): "La dirigenza è sempre presente, Paolo, Ricky e Ivan sono sempre qui e ci fanno sentire protetti. Ho sentito sia Cardinale sia Elliott che hanno augurato un grande in bocca al lupo alla squadra - poi sui friulani -. L'Udinese è una squadra difficile, organizzata, fisica. È l'unica squadra che l'anno scorso, insieme alla Juventus, non siamo riusciti a battere: per questo ci siamo preparati bene". Pioli ha proseguito parlando dei suoi ragazzi, rispondendo alla domanda se questa fosse la squadra più forte da lui allenata: “Senza dubbio è forte, sarà il campo a determinare se sarà meglio dell’anno scorso. I giocatori hanno gli stessi occhi, lo stesso spirito. Questo mi fa sempre pensare in positivo. Siamo una squadra in crescita e possiamo migliorare giorno dopo giorno“. Di seguito le dichiarazioni sull'undici titolare <<<