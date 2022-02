Notizie Udinese – Pioli deve fare la conta / Ecco tutti gli assenti

Il tecnico rossonero si trova in una situazione tutt'altro che semplice. Stiamo parlando di un momento non proprio roseo per la sua squadra

Redazione

Il prossimo incontro si avvicina a grande velocità, mancano solo pochi giorni prima che le due squadre si trovino in quel di San Siro per dar vita ad un match carico di aspettative da tutte e due le parti. Bisogna vedere se quest'ultime verranno rispettate, anche perché negli incontri in cui ci si gioca tanto, spesso capita, che le squadre abbiano quasi paura di affrontarsi. Motivo per cui chi entrerà con più grinta e foga sul campo da gioco potrebbe fare la differenza. Intanto andiamo a vedere tutte le ultime sull'incontro tra Udinese e i rossoneri di Stefano Pioli, con il tecnico che dovrà fare a meno di alcuni giocatori fondamentali.

L'assente

Il primo assente sarà Isamel Bennacer. Il centrocampista algerino dopo l'ammonizione ricevuta nel primo tempo contro la Salernitana è stato squalificato per una giornata e di conseguenza non potrà dire la sua nel prossimo match. Il tecnico del Milan ha già l'idea pronta e sa chi sostituirà il partecipante all'ultima coppa d'Africa, stiamo parlando del ritorno tra i due mediani di un centrocampista che ha sempre fatto molto bene: Frank Kessié. Intanto, però, l'ex Empoli potrebbe non essere l'unico giocatore costretto a dover alzare bandiera bianca. Andiamo a vedere le ultime sul team che si trova in cima alla classifica.

Recupero difficile

Non vede l'ora di tornare sul campo da gioco per poter dire la sua e ricominciare a fare la differenza, ma per il momento un suo recupero appare quasi miracoloso (in vista del prossimo match). Il giocatore al centro dell'articolo è il centravanti svedese e colonna portante di questa squadra: Zlatan Ibrahimovic. Anche ieri si è allenato a parte e di conseguenza una sua presenza resta veramente molto difficile. Intanto non perderti le ultime sul team friulano. Girano voci molto interessanti. Marino è ufficialmente scatenato: ecco il prossimo obiettivo del team dei Pozzo <<<