Milan-Udinese | Pioli sorride: tre giocatori sulla via del recupero per sabato

Dopo il pareggio di Monza, l'Udinese dovrà vedersela con il Milan. La squadra di Pioli arriva da un periodo avaro di vittorie e darà tutto per tornare ai tre punti davanti al proprio pubblico. In quest'ultimo periodo, i rossoneri stanno facendo registrare parecchi infortuni, che hanno reso la coperta parecchio corta soprattutto in difesa. Dopo le brutte notizie riguardanti Kalulu e Pellegrino, ecco invece un po’ di buone nuove per Stefano Pioli dall’infermeria rossonera.