News Udinese – Pioli spaventa Sottil: ecco l’11 titolare dei Campioni d’Italia!

I Campioni d'Italia sono pronti a tentare il bis. L'Udinese scenderà in campo contro il club lombardo sabato prossimo alle 18:30 . L'anno scorso è stato dato il via alle danze contro i bianconeri di Allegri, adesso tocca a Pioli. Sottil sa di partire svantaggiato sulla carta ma l'Udinese ha dimostrato più volte di sapersela giocare contro chiunque. Deulofeu e compagni non hanno paura di niente e di nessuno ma sicuramente l'11 titolare rossonero incute un po' di timore.

Zlatan Ibrahimović non ci sarà. Ma al suo posto non mancheranno tanti altri campioni pronti a non far sentire la mancanza dell'attaccante svedese. Basta con le chiacchiere e con i giri di parole. Arriviamo al dunque:ecco la (probabile) formazione rossonera che scenderà in campo contro l'Udinese! <<<