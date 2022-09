Notizie Udinese – Pioli torna sul match: “Abbiamo sbagliato approccio”

Ritornando al presente, la società non vede l'ora di scendere in campo domani pomeriggio alle ore 15. La partita sarà impegnativa e bisognerà fare a meno di diversi componenti (soprattutto in difesa). Salvo clamorosi colpi di scena, non ci sarà Jaka Bijol ed al suo posto è pronto Enzo Ebosse che ben si è comportato contro i giallorossi di José Mourinho. Cambiando rapidamente discorso, però, ci spostiamo sul mercato. L'Udinese questo inverno rischia grosso. Possibile la cessione di Beto <<<