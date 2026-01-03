Como-Udinese 1:0| Piotrowski giornata da dimenticare: le pagelle

Padelli—
Spiazzato sul rigore ma le colpe non sono sue. Si fa trovare pronto sia nel gioco con i piedi sia nel suo mestiere
udinese
Voto 6
Cerca di mantenere il passo con le incursioni del Como ma fa molta fatica a prevedere e reagire.
Voto 5.5
Mantiene alta la guardia fino alla fine cercando di far cambiare il passo alla retroguardia. Non cede dal punto di vista aereo.
Voto 6
Prova anonima a tratti sofferente per Bertola. Subisce abbastanza le involate degli attaccanti del Como e da difensore è stato abbastanza in ritardo.
Voto 5.5
Partita priva di inerzie offensive e di spunti. Arretra molto e si trova costretto ad inseguire troppe volte i giocatori avversari. Meglio nella seconda frazione.
Voto 5.5
Giallo al limite dell'arancione. Partita senza arte né parte per Kamara che tira fuori una prestazione abbastanza caotica. La sua gara termina al 46esimo.
Voto 5
Colpevolezza sul rigore madornale. Partita da dimenticare per il centrocampista polacco che oggi era altrove
Vot0 4.5
Ripiega tanto come tutta la squadra e non ha avuto modo di imbucare i suoi compagni.
Voto 5.5
Manca la sua qualità offensiva nelle giocate e nelle incursioni. Questa poca fantasia ha appiattito molto il centrocampo bianconero.
Voto 5.5
Nessun tiro in porta né per lui né per Davis nel primo tempo. Gira tanto ma a vuoto fino a che non trova il pareggio nel secondo tempo che viene poi annullata
Voto 6
Il gigante bianconero prova il gioco delle sportellate ma nulla riesce ad essere produttivo. Lento e macchinoso in molti sviluppi
Voto 5
Miller: Battesimo di fuoco per il giovane che si inserisce abbastanza bene nella gara cercando di legare il gioco Voto 6
Solet:Sv
Ehizibue: Sv
Gueye: SV
La squadra è caduta subito nella morsa del Como in termini di pressione e aggressione della palla. Rimane in rebus la scelta di Okoye out e lo stesso si può dire per Solet. Squadra che non ha trovato modo di avvicinarsi ai rivali se non nel secondo tempo. Il como non ha cessato i suoi attacchi ma almeno l'Udinese ha tentato di aggredire la porta
Voto 5
