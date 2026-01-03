Como-Udinese 1:0| Piotrowski giornata da dimenticare: le pagelle

Termina così la gara tra Como e Udinese match valido per la 18esima giornata di campionato: ecco le valutazioni

Lorenzo Focolari Redattore 3 gennaio - 14:18

Padelli — Spiazzato sul rigore ma le colpe non sono sue. Si fa trovare pronto sia nel gioco con i piedi sia nel suo mestiere

Voto 6

Kristensen — Cerca di mantenere il passo con le incursioni del Como ma fa molta fatica a prevedere e reagire.

Voto 5.5

Kabasele — Mantiene alta la guardia fino alla fine cercando di far cambiare il passo alla retroguardia. Non cede dal punto di vista aereo.

Voto 6

Bertola — Prova anonima a tratti sofferente per Bertola. Subisce abbastanza le involate degli attaccanti del Como e da difensore è stato abbastanza in ritardo.

Voto 5.5

Zanoli — Partita priva di inerzie offensive e di spunti. Arretra molto e si trova costretto ad inseguire troppe volte i giocatori avversari. Meglio nella seconda frazione.

Voto 5.5

Kamara — Giallo al limite dell'arancione. Partita senza arte né parte per Kamara che tira fuori una prestazione abbastanza caotica. La sua gara termina al 46esimo.

Voto 5

Piotrowski — Colpevolezza sul rigore madornale. Partita da dimenticare per il centrocampista polacco che oggi era altrove

Vot0 4.5

Karlstrom — Ripiega tanto come tutta la squadra e non ha avuto modo di imbucare i suoi compagni.

Voto 5.5

Ekkelenkamp — Manca la sua qualità offensiva nelle giocate e nelle incursioni. Questa poca fantasia ha appiattito molto il centrocampo bianconero.

Voto 5.5

Zaniolo — Nessun tiro in porta né per lui né per Davis nel primo tempo. Gira tanto ma a vuoto fino a che non trova il pareggio nel secondo tempo che viene poi annullata

Voto 6

Davis — Il gigante bianconero prova il gioco delle sportellate ma nulla riesce ad essere produttivo. Lento e macchinoso in molti sviluppi

Voto 5

Subentrati — Miller: Battesimo di fuoco per il giovane che si inserisce abbastanza bene nella gara cercando di legare il gioco Voto 6

Solet:Sv

Ehizibue: Sv

Gueye: SV

Runjaic — La squadra è caduta subito nella morsa del Como in termini di pressione e aggressione della palla. Rimane in rebus la scelta di Okoye out e lo stesso si può dire per Solet. Squadra che non ha trovato modo di avvicinarsi ai rivali se non nel secondo tempo. Il como non ha cessato i suoi attacchi ma almeno l'Udinese ha tentato di aggredire la porta

Voto 5