Como-Udinese 1:0| Piotrowski giornata da dimenticare: le pagelle

Termina così la gara tra Como e Udinese match valido per la 18esima giornata di campionato: ecco le valutazioni
Lorenzo Focolari Redattore 

Padelli

—  

Spiazzato sul rigore ma le colpe non sono sue. Si fa trovare pronto sia nel gioco con i piedi sia nel suo mestiere

Voto 6

Kristensen

—  

Cerca di mantenere il passo con le incursioni del Como ma fa molta fatica a prevedere e reagire.

Voto 5.5

Kabasele

—  

Mantiene alta la guardia fino alla fine cercando di far cambiare il passo alla retroguardia. Non cede dal punto di vista aereo.

Voto 6

Bertola

—  

Prova anonima a tratti sofferente per Bertola. Subisce abbastanza le involate degli attaccanti del Como e da difensore è stato abbastanza in ritardo.

Voto 5.5

Zanoli

—  

Partita priva di inerzie offensive e di spunti. Arretra molto e si trova costretto ad inseguire troppe volte i giocatori avversari. Meglio nella seconda frazione.

Voto 5.5

Kamara

—  

Giallo al limite dell'arancione. Partita senza arte né parte per Kamara che tira fuori una prestazione abbastanza caotica. La sua gara termina al 46esimo.

Voto 5

Piotrowski

—  

Colpevolezza sul rigore madornale. Partita da dimenticare per il centrocampista polacco che oggi era altrove

Vot0 4.5

Karlstrom

—  

Ripiega tanto come tutta la squadra e non ha avuto modo di imbucare i suoi compagni.

Voto 5.5

Ekkelenkamp

—  

Manca la sua qualità offensiva nelle giocate e nelle incursioni. Questa poca fantasia ha appiattito molto il centrocampo bianconero.

Voto 5.5

Zaniolo

—  

Nessun tiro in porta né per lui né per Davis nel primo tempo. Gira tanto ma a vuoto fino a che non trova il pareggio nel secondo tempo che viene poi annullata

Voto 6

Davis

—  

Il gigante bianconero prova il gioco delle sportellate ma nulla riesce ad essere produttivo. Lento e macchinoso in molti sviluppi

Voto 5

Subentrati

—  

Miller: Battesimo di fuoco per il giovane che si inserisce abbastanza bene nella gara cercando di legare il gioco Voto 6

Solet:Sv

Ehizibue: Sv

Gueye: SV

Runjaic

—  

La squadra è caduta subito nella morsa del Como in termini di pressione e aggressione della palla. Rimane in rebus la scelta di Okoye out e lo stesso si può dire per Solet. Squadra che non ha trovato modo di avvicinarsi ai rivali se non nel secondo tempo. Il como non ha cessato i suoi attacchi ma almeno l'Udinese ha tentato di aggredire la porta

Voto 5

