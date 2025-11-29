mondoudinese udinese news udinese Parma-Udinese | Tornano Bertola e Piotrowski: le ufficiali

Parma-Udinese | Tornano Bertola e Piotrowski: le ufficiali - immagine 1
Mister Kosta Runjaic ha scelto gli undici titolari per la sfida contro il Parma: poche rotazioni in tutti i reparti
Lorenzo Focolari Redattore 

Cuesta e Runjaic hanno fatto le loro scelte per la partita di oggi al Tardini. Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali del Parma e dell'Udinese.

 

Parma (3-5-2)

—  

Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britshgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Ordóñez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. All. Cuesta.

Udinese (3-5-2)

—  

Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.

A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Modesto. All. Runjaic

