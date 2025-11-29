Cuesta e Runjaic hanno fatto le loro scelte per la partita di oggi al Tardini. Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali del Parma e dell'Udinese.
Parma-Udinese | Tornano Bertola e Piotrowski: le ufficiali
Mister Kosta Runjaic ha scelto gli undici titolari per la sfida contro il Parma: poche rotazioni in tutti i reparti
Parma (3-5-2)—
Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britshgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino
A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Ordóñez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. All. Cuesta.
Udinese (3-5-2)—
Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Modesto. All. Runjaic
