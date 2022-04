Mercato Udinese – Piovono offerte pesanti / Nuovo team su Molina

Dopo la debacle di mercoledì pomeriggio serviva un rilancio da parte di una squadra che negli ultimi mesi ha giocato un calcio molto interessante. Domenica, in campo, è sceso un team completamente diverso ed alla fine dei 90 minuti il pareggio sta anche abbastanza stretto agli uomini di Gabriele Cioffi.

Ora la squadra deve continuare e mantenere la retta via, anche se il prossimo avversario ha bisogno dei tre punti. Allo stadio Artemio Franchi prenderà il via la partita tra l'Udinese dei Pozzo e la Fiorentina del patron Rocco Commisso. Stiamo parlando di un incontro difficile in cui le squadre daranno tutto pur di prendersi i tre punti.