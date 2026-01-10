mondoudinese udinese news udinese Udinese-Pisa | Dirige Ayroldi: ecco i precedenti con i bianconeri

Fischietto arbitro
Il Pisa e l'Udinese apriranno questa giornata di campionato, ecco tutti i dettagli e i precedenti del direttore di gara con i bianconeri
Lorenzo Focolari Redattore 

La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Pisa di Alberto Gilardino è alle porte. Nel corso delle ultime ore è stato scelto anche il direttore di gara che arbitrerà la sfida di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sui precedenti con Ayroldi.

Gli scontri che precedono questa sfida non fanno ben sperare, visto che con il direttore di gara della sezione di Molfetta, l'Udinese non ha mai vinto. Sono quattro i precedenti e si parla di tre sconfitte ed un solo pareggio. Quest'oggi si scenderà in campo anche per sfatare questo tabù. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Quattro addii per i bianconeri? Ecco chi è pronto a salutare <<<

