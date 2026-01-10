Udinese-Pisa | Dirige Ayroldi: ecco i precedenti con i bianconeri

Il Pisa e l'Udinese apriranno questa giornata di campionato, ecco tutti i dettagli e i precedenti del direttore di gara con i bianconeri

La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Pisa di Alberto Gilardino è alle porte. Nel corso delle ultime ore è stato scelto anche il direttore di gara che arbitrerà la sfida di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sui precedenti con Ayroldi .

Gli scontri che precedono questa sfida non fanno ben sperare, visto che con il direttore di gara della sezione di Molfetta, l'Udinese non ha mai vinto. Sono quattro i precedenti e si parla di tre sconfitte ed un solo pareggio. Quest'oggi si scenderà in campo anche per sfatare questo tabù.