Udinese 2-2 Pisa | Nessun cambio di rotta, le pagelle della redazione

Tutti i voti assegnati alla fine della sfida di campionato tra i bianconeri di Kosta Runjaić e i neroazzurri di Alberto Gilardino
Lorenzo Focolari 

Udinese 2-2 Pisa | Nessun cambio di rotta, le pagelle della redazione- immagine 1

Una prestazione tranquilla e sicura da parte dell’estremo difensore bianco nero, anche se non è stato in chiamato in causa moltissime volte.

Fondamentale trovare continuità e questo è un buon inizio.

Voto: 6

