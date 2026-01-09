Udinese-Pisa | Runjaic in conferenza: “Zaniolo ci sarà? Vi dico che…”

La sfida è alle porte ed una settimana intensa per l'Udinese sta per volgere al termine. Passiamo alle dichiarazioni del coach Kosta Runjaic

Il punto su Zaniolo — "Ha chiesto il cambio nel corso dell'ultima sfida di campionato contro il Torino. Oggi si è allenato con il gruppo, ma non è al 100% comunque stiamo lavorando per averlo già contro il Pisa. La sfida con i granata è stata difficile e dobbiamo continuare a lavorare per poter recuperare con i titolari che sono ancora affaticato, logico che quando si vince diventa più facile il recupero".

Atta torna titolare? — "Arthur ha grande voglia di tornare sul campo da gioco ed ha tutte le qualità per farlo, ma al momento non so se è pronto per giocare dal primo minuto. Ora tocca a noi gestirlo, non dimentichiamo che può giocare in tutti i ruoli ed in tutti i reparti da esterno a centrocampista passando per trequartista".

Il parere su Arizala — "Un calciatore molto giovane, ha delle qualità interessanti come Gueye e Miller. Sicuramente nel corso di questa stagione avrà qualche opportunità per mettersi in mostra, ma ha bisogno di tempo per entrare nel nostro gioco e non dimentichiamo che non parla bene inglese e di conseguenza stiamo lavorando anche su questo".

