Terminata da qualche istante la partita tra i bianconeri e il nero azzurri della Toscana ecco tutti i commenti finali.
Udinese 2-2 Pisa | Quando arriverà il salto di qualità? Il commento
Il primo tempo
una prima frazione di gioco che parte subito con una doccia gelata per i bianconeri del Friuli Venezia Giulia. Dopo pochi minuti arriva la rete di Tramoni che vale l’uno a zero momentaneo. La squadra non si disunisce ed anzi mette a referto un’ottima prova infatti il pareggio arriva su calcio piazzato qualche minuto dopo con Kabasele. Continuo la spinta dell’Udinese per più di una ventina di minuti e il vantaggio arriva grazie ad un calcio di rigore perfetto di Davies. Passiamo al secondo tempo <<<
