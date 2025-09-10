Dopo la prima sosta nazionali, la massima serie del nostro calcio è pronta per tornare sul campo da gioco. Il club bianconero se la dovrà vedere con la prima neopromossa di questa nuova stagione, stiamo parlando del Pisa. Il team neroazzurro arriva da un pareggio ed una sconfitta, ma ha sicuramente molta voglia di mettersi in luce e conquistare i primi punti nella massima serie. Intanto partiamo con le designazioni arbitrali.
Pisa-Udinese | Scelto il direttore di gara per la sfida dell’Anconetani
La Lega e la delegazione arbitrale hanno comunicato le designazioni per il prossimo incontro di campionato. Ecco chi dirigerà l'Udinese
Il direttore di gara prescelto sarà Massa, al suo fianco ci saranno gli assistenti Meli ed Alassio mentre il quarto uomo è Mucera. Al VAR Maggioni con al suo fianco l'AVAR Abisso. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato. Tutti i dettagli sul futuro dell'Udinese. Una cessione è ufficiale <<<
