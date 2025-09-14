Pisa 0-1 Udinese | Sette punti e squadra che diverte: il commento

L'Udinese e il Pisa si sono date battaglia dal primo all'ultimo minuto. Le due squadre hanno fatto la differenza senza paura ed anzi i bianconeri sono riusciti a superarsi. Passiamo al commento della sfida minuto per minuto.
Il primo tempo
L'Udinese parte subito forte e vuole comandare il gioco anche se rischia tantissimo su un errore di Razvan Sava. L'estremo difensore rumeno commette quasi una frittata che poteva far andare in svantaggio la squadra di mister Kosta Runjaic. Scampato il pericolo, torna a correre e creare occasioni il club friulano ed infatti trova il vantaggio grazie ad un'ottima giocata di Iker Bravo. Da quel momento in poi inizia la gestione totale della squadra che rischia il dovuto e si porta alla fine della prima frazione in vantaggio. Passiamo alla cronaca della seconda frazione <<<
