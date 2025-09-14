Pisa 0-1 Udinese | Il top e flop: sorprende il Golden Boy Iker Bravo

Terminata da qualche istante la sfida tra l'Udinese di Kosta Runjaic e il Pisa di Alberto Gilardino. La squadra bianconera ha conquistato tre punti di fondamentale importanza che la fanno volare a quota sette in campionato. Passiamo al top ed al flop di giornata.

IL TOP

Il calciatore che senza ombra di dubbio sorprende per la sua prestazione e per come ha reso sul campo da gioco è Iker Bravo. Dopo una prova poco convincente nel corso della precedente sfida contro il Verona è arrivata una prestazione di assoluto livello e che porta la squadra a conquistare tre punti fondamentali.