Udinese-Cagliari | Pisacane: “Prestazione? Vi dico che…” Le parole

L'allenatore del Cagliari ha rilasciato alcune dichiarazione nel post partita con l'Udinese: ecco le parole

Lorenzo Focolari Redattore 5 ottobre - 15:37

Il Cagliari porta a casa un ottimo punto. L'1-1 al Bluenergy Stadium rappresenta l'ottavo punto di questa stagione per la squadra di Fabio Pisacane, che è intervenuto in conferenza stampa post-partita.

Che impressione vi ha lasciato il pareggio?

"Concordo con Runjaic, l'Udinese avrebbe meritato qualcosa di più. È un peccato perché abbiamo concesso molto, ma ciò è dovuto al valore degli avversari; l'Udinese è molto forte a centrocampo".

Borrelli può avere un ruolo decisivo?

"È un giovane molto generoso con capacità precise. Siamo contenti per lui e speriamo che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di reti. Ne approfittiamo".

È stata una settimana complicata a causa degli infortuni. Quantoè significativo questo pareggio per rinvigorire la squadra durante la pausa? Come sta Luperto?

"Nella notte Luperto non si è sentito bene, quindi ho scelto di non convocarlo. Non abbiamo gestito bene gli spazi, cercavamo di evitare di subire la pressione dell'Udinese. È un buon punto, ma rimango della mia opinione: un punto può dare fiducia e migliorare la classifica, ma devono essere gli avversari a creare pericoli, non dobbiamo farlo da soli".

Con Luvumbo e Pavoletti ha mandato il messaggio di spostare il baricentro in avanti.

"Avendo tre giocatori di alta statura in difesa, non volevamo impegnarci in duelli aerei con i difensori dell'Udinese. Puntavamo a un gioco a terra quindi ho scelto Lovumbo".