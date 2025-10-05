Il Cagliari porta a casa un ottimo punto. L'1-1 al Bluenergy Stadium rappresenta l'ottavo punto di questa stagione per la squadra di Fabio Pisacane, che è intervenuto in conferenza stampa post-partita.
Udinese-Cagliari | Pisacane: “Prestazione? Vi dico che…” Le parole
Che impressione vi ha lasciato il pareggio?
"Concordo con Runjaic, l'Udinese avrebbe meritato qualcosa di più. È un peccato perché abbiamo concesso molto, ma ciò è dovuto al valore degli avversari; l'Udinese è molto forte a centrocampo".
Borrelli può avere un ruolo decisivo?
"È un giovane molto generoso con capacità precise. Siamo contenti per lui e speriamo che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di reti. Ne approfittiamo".
È stata una settimana complicata a causa degli infortuni. Quantoè significativo questo pareggio per rinvigorire la squadra durante la pausa? Come sta Luperto?
"Nella notte Luperto non si è sentito bene, quindi ho scelto di non convocarlo. Non abbiamo gestito bene gli spazi, cercavamo di evitare di subire la pressione dell'Udinese. È un buon punto, ma rimango della mia opinione: un punto può dare fiducia e migliorare la classifica, ma devono essere gli avversari a creare pericoli, non dobbiamo farlo da soli".
Con Luvumbo e Pavoletti ha mandato il messaggio di spostare il baricentro in avanti.
"Avendo tre giocatori di alta statura in difesa, non volevamo impegnarci in duelli aerei con i difensori dell'Udinese. Puntavamo a un gioco a terra quindi ho scelto Lovumbo".
