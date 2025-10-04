Udinese – Pisacane carica i suoi! Le parole del mister rossoblu

Il Corriere dello sport riporta alcune dichiarazioni del tecnico del Cagliari , Fabio Pisacane , a due giorni dalla sfida con l'Udinese . In particolare, riguardo ai friulani: «Conosciamo bene l'Udinese. Punta sui giovani, ha effettuato importanti cessioni come Lucca e Thauvin, e ha acquisito nuovi giocatori con caratteristiche diverse, come Bayo e Buksa. È una squadra consapevole delle proprie azioni. Tuttavia, voglio focalizzarmi esclusivamente sulla mia squadra e sulle potenzialità dei miei giocatori in vista del confronto con loro».

E prosegue: «La vittoria contro il Lecce? È acqua passata. L'Udinese è un'altra squadra. Abbiamo studiato bene la partita per individuare i loro punti deboli e dobbiamo fare attenzione ai loro attaccanti. Dobbiamo puntare a disputare un incontro basato su duelli e cercare di prevalere il più possibile. Mi aspetto da loro una squadra con una chiara identità. Runjaic predilige un approccio aggressivo con una linea difensiva alta e cerca di portare molti giocatori nella metà campo avversaria. Il 3-5-2 è un sistema che conoscono bene. Vorranno controllare il gioco, ma noi non ci tireremo indietro. Metteremo in campo con fermezza quanto abbiamo preparato».