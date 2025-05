Notizie Udinese – Ekkelenkamp sempre più titolare? Il punto sul futuro

Le sue prime prestazioni della stagione sono state caratterizzate dall'ambientamento al campionato italiano. Il 18 Agosto scende in campo contro il Bologna per la prima di Serie A e per 4 incontri vieje utilizzato da Runjaic fino a che Ekkelenkamp trova il suo primo goal in bianconero contro la Salernitana in Coppa Italia . Da quel momento sarebbe stato solo un crescendo.

Nei momenti di difficoltà in cui l'Udinese voleva arrivare a 40 punti, l'olandese serve due assist nelle sfide con Monza e Bologna, per poi segnare il goal dell'uno a uno al Maradona. La gara dopo realizza una doppietta contro l'Empoli che vale i tre punti. Insomma collezionare alla prima stagione, 36 presenze, 4 goal e 3 assist, non è da tutti. Chissà se ci sarà più spazio per Ekkelenkamp in una prossima stagione. Le ultime di mercato: In quattro per Bijol: ecco chi sono le pretendenti <<<