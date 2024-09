Notizie Udinese – Caso Pizarro? Il punto sul centravanti cileno

Damian Pizarro è pronto per i prossimi incontri di campionato o no? Il punto sul calciatore che sta rischiando di diventare un misero

Damian Pizarro non vede l'ora di poter scendere sul campo da gioco con la maglia dell'Udinese, anche se la tribuna di ieri sera ha lasciato (senza ombra di dubbio) qualche punto di domanda in sospeso. Il calciatore, ad oggi, si è visto solo per qualche minuto in amichevole durante la pausa nazionali e ieri poteva e doveva essere il suo momento .

Al momento è ancora fuori e la cause per cui ieri non è andato nemmeno in panchina sono da definire. Logicamente con questo impiego potrebbe anche prendere quota un possibile prestito all'estero o in Cadetteria, nell'immediato futuro.