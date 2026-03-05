mondoudinese udinese news udinese Ex Udinese – Pizarro esordisce in Argentina: i numeri del match

Pizarro e Palacios
Damian Pizarro ha esordito ufficialmente nella sua nuova avventura dall'altra parte del mondo. Ecco tutti i dettagli sul suo esordio
Damian Pizarro ha esordito ufficialmente in quella che è la sua nuova avventura. Il calciatore di proprietà dell'Udinese, proprio nel corso dell'ultima serata ha messo a referto i primi minuti con la maglia del Racing in Argentina. Una buona prova per un calciatore che ha tutte le qualità per fare la differenza soprattutto in un campionato come quello sud americano.

Maglia da titolare ed anche un assist messo a referto. 3-0 la vittoria per il Racing ed una prova che ha convinto i più. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. Rivoluzione in attacco: uno potrebbe salutare <<<

