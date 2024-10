Notizie Udinese – Pizarro oggetto misterioso? Il giovane bomber ancora out

Damian Pizarro è un oggetto misterioso ad oggi? Il giovane bomber è ancora out dai campi da gioco, non perdiamo tempo ed ecco le ultime

Damian Pizarro continua a lavorare a parte e non riesce ancora ad unirsi in maniera continua al gruppo squadra e all'Udinese. Il calciatore cileno, infatti è out a tempo indeterminato. Questo weekend è partito con la squadra, ma nonostante un risultato che avrebbe dato spazio alle sue giocate non è entrato e riuscito a dire la sua.