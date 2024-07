Udinese / Pizarro: “Pronto per la Serie A. Sanchez sarebbe perfetto”

L'attaccante cileno si è presentato in conferenza stampa dove ha parlato del suo approdo nell'ambiente bianconero

Dall'hotel del ritiro in Carinzia dell'Udinese, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Damian Pizarro .

Franco Collavino: "Siamo qui a presentare un vero talento che siamo davvero contenti di essere riusciti a prendere. È un tipico acquisto da Udinese. È uno dei più importanti talenti in Sudamerica con importanti qualità fisiche. Ha già fatto delle apparizioni con la Nazionale cilena e riversiamo su di lui parecchie aspettative ma senza pressioni per dargli tutto il tempo per potersi ambientare. Ha iniziato la preparazione con qualche giorno di ritardo ma nel giro di un paio di settimane sarà presto disponibile e potrà allenarsi assieme al gruppo. L'augurio che mi sento di fargli è quello di ripercorrere le tappe che i suoi colleghi cileni hanno avuto".