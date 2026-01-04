Mercato Udinese – Stangata per un top player bianconero! Le cifre

Arthur Atta è da tempo al centro dell'attenzione di vari club, sia italiani che esteri. Oggi, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato che anche il Fulham ha fatto un tentativo con l’Udinese per acquisire il centrocampista francese e portarlo in Premier League.
Dalla Premier League hanno bussato alle porte dei bianconeri per un giocatore fondamentale per Runjaic: il club ha rifiutato
Il club inglese ha presentato un'offerta ufficiale di 20 milioni di euro, subito rifiutata dai Pozzo. L’Udinese ha dimostrato, come già affermato in precedenza, che Atta rimarrà in Friuli fino alla conclusione della stagione. La società bianconera non prevede una sua vendita a gennaio.
A breve dovrebbe rientrare in campo e se Atta riuscirà a tornare ai suoi livelli allora serviranno cifre più alte per portare via da Udine il talento francese.
