Mercato Udinese – Stangata per un top player bianconero! Le cifre

Dalla Premier League hanno bussato alle porte dei bianconeri per un giocatore fondamentale per Runjaic: il club ha rifiutato

Arthur Atta è da tempo al centro dell'attenzione di vari club, sia italiani che esteri. Oggi, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato che anche il Fulham ha fatto un tentativo con l’Udinese per acquisire il centrocampista francese e portarlo in Premier League.