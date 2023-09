Udinese | Pogba choc! Positivo al doping prima della gara con i friulani

Pogba positivo: i tempi

La notizia è stata rilanciata da ANSA. Pogba contro l’Udinese non fu schierato titolare né entrò a partita in corso ma a quanto pare ai controlli antidoping possono essere sottoposti tutti i giocatori presenti in panchina, a prescindere dal fatto che entrino o meno in campo. Si attendono aggiornamenti in merito alla vicenda che coinvolge la Juventus e il francese. Pogba sarà quindi sospeso in via cautelare e avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi. Se la positività dovesse essere confermata, Pogba verrà giudicato dal tribunale nazionale antidoping a meno che non si opti per un patteggiamento. La squalifica, in casi di doping, arriva fino a due anni, che, in alcuni casi, potrebbero diventare quattro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere l'undici titolare in vista del match di Cagliari <<<