Notizie Udinese – Poggi sul futuro della squadra bianconera: le parole

L'ex attaccante bianconero, Paolo Poggi, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra attuale e sul passaggio di proprietà

Lorenzo Focolari Redattore 29 maggio 2025 (modifica il 29 maggio 2025 | 11:16)

Paolo Poggi, ex attaccante dell'Udinese ha parlato della stagione attuale della squadra e dell'eventuale passaggio di proprietà. "Ci si aspettava un finale meno prevedibile. Le apparecchiature iniziali erano state decisamente migliori, sarebbe stato bello accumulare qualche punto in più. Purtroppo non è andata così, ma rimane una stagione da considerare in gran parte positiva”.

Sul fondo americano e il conseguente passaggio di proprietà: “Sono un po’ sorpreso, come tutti. Sono diviso tra il rispetto e l’ammirazione che nutro per i Pozzo e l’idea che qualcosa di nuovo possa portare l’Udinese a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. La questione dipende sempre da chi acquista l’Udinese e, soprattutto, dalla loro capacità di pianificazione. Se c’è bisogno di fare qualcosa di più rispetto a quanto realizzato dalla famiglia Pozzo in 40 anni, non sarà semplice, ma penso sia una direzione corretta da seguire, consapevoli che non sarà facile eguagliare i successi ottenuti dall’Udinese negli ultimi 40 anni”.

Sarebbe utile che i Pozzo rimanessero, almeno in un primo momento, a indicare la strada: "Non so se sia una possibilità. Se una nuova proprietà entra con un'iniezione di 150 milioni, potrebbe modificare le cose in modo significativo. Spero solo che, se ci sarà un passaggio di proprietà, questo avvenga a beneficio dell'Udinese".