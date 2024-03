News Udinese | Poggi: “Samardzic? Adesso deve giocare chi sta in forma”

L'ex attaccante dei friulani è stato ospite a Udinese Tonight dove ha parlato del momento di Samardzic e dei bianconeri

Riccardo Focolari Redattore 26 marzo 2024 (modifica il 27 marzo 2024 | 09:09)

Paolo Poggi, ex attaccante bianconero, ha parlato durante Udinese Tonight per fare il punto della situazione in casa bianconera in vista della sfida salvezza di lunedì contro il Sassuolo. Queste le sue parole.

Sul possibile inserimento di Zarraga: “Adesso c’è bisogno di far giocare chi sta bene, non c’è da pensare tanto ora, deve giocare chi garantisce gamba e lucidità. Il posto bisogna guadagnarselo in settimana, non penso ci siano caselle occupate a prescindere, adesso è difficile dare indicazioni se non si vive la quotidianità. Oier contro la Lazio ha dato spunti interessanti, giocando una gara notevole oltre al gol”.

Su Samardzic: "Tutti abbiamo apprezzato Samardzic quando è riuscito a fare il fenomeno, ora non lo fa e ci si chiede che tipo di giocatore sia veramente. Le giocate che ha fatto non possono essere casuali, nei momenti difficili c'è da valutare sì la qualità del giocatore, ma anche la qualità dell'uomo, penso che in un tecnico in questi momenti si affidi anche all'uomo, non sono scelte facili. Nelle situazioni difficili però emergono gli uomini. Un giocatore lo sa quando sta facendo male, ma dare una sveglia può aiutare, la contestazione educata ma forte può essere considerata una sveglia".

Infine un parere per Pafundi: "Non si possono saltare degli step, anche con i giocatori talentuosi, se salti uno step poi dopo finisce con il mancarti negli anni dopo".

