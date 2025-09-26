Il principale interrogativo di Runjaic in preparazione per la partita contro il Sassuolo riguarda la fascia destra, dove il giocatore titolare Ehizibue potrebbe cedere il posto al recente acquisto Zanoli. Come riportato dal Corriere dello sport, sarà proprio Zanoli a partire titolare domenica a Reggio Emilia.
Verso Sassuolo-Udinese | La “Za-Za” in pole: le probabili formazioni
Runjaic prepara l’assetto tattico per affrontare il Sassuolo: Zanoli e Zaniolo in pole per la titolarità al Mapei
SASSUOLO 4-3-3
Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso.
A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 5 Candé, 15 Pieragnolo, 19 Romagna, 11 Boloca, 35 Lipani, 42 Thorstvedt, 44 Iannoni, 77 Pierini, 7 Volpato, 9 Cheddira, 14 Skjellerup, 20 Fadera, 24 Moro.
UDINESE 3-5-2—
Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: 41 Venuti, 93 Padelli, 16 Palma, 2 Goglichidze, 27 Kabasele, 11 Kamara, 6 Zarraga, 38 Miller, 4 Lovric, 32 Ekkelenkamp, 19 Ehizibue, 77 Rui Modesto, 18 Buksa, 7 Gueye.
