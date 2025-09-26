mondoudinese udinese news udinese Verso Sassuolo-Udinese | La “Za-Za” in pole: le probabili formazioni

Runjaic prepara l’assetto tattico per affrontare il Sassuolo: Zanoli e Zaniolo in pole per la titolarità al Mapei
Il principale interrogativo di Runjaic in preparazione per la partita contro il Sassuolo riguarda la fascia destra, dove il giocatore titolare Ehizibue potrebbe cedere il posto al recente acquisto Zanoli. Come riportato dal Corriere dello sport, sarà proprio Zanoli a partire titolare domenica a Reggio Emilia.

SASSUOLO 4-3-3

Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso.

A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 5 Candé, 15 Pieragnolo, 19 Romagna, 11 Boloca, 35 Lipani, 42 Thorstvedt, 44 Iannoni, 77 Pierini, 7 Volpato, 9 Cheddira, 14 Skjellerup, 20 Fadera, 24 Moro.

 

UDINESE 3-5-2

Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: 41 Venuti, 93 Padelli, 16 Palma, 2 Goglichidze, 27 Kabasele, 11 Kamara, 6 Zarraga, 38 Miller, 4 Lovric, 32 Ekkelenkamp, 19 Ehizibue, 77 Rui Modesto, 18 Buksa, 7 Gueye.

