News Udinese / Policano sulla sconfitta: “Becao manca molto alla squadra”

A Radio Sportiva è intervenuto Roberto Policano, ex Napoli e Toro, e oggi osservatore dei friulani. Ha parlato della sfida di ieri

Sul match di ieri, ad acque calme, è intervenuto a Radio SportivaRoberto Policano, oggi osservatore dell’Udinese. L'ex giocatore dei granata ha parlato di diversi temi tra cui l'interessamento dei friulani per Kvara. Sul georgiano, infatti, Policano si è espresso così: "All’Udinese Kvara lo avevamo visto quando aveva 16 anni ma purtroppo essendo georgiano non c’era stato modo di portarlo in Italia: lo seguivamo dai tempi dell’Under 17 in Georgia".

L'ex calciatore ha poi proseguendo l'intervista svelando un retroscena di mercato su un altro giocatore del Napoli. "Kim lo avevamo trattato quattro anni fa quando era ancora in Cina. E’ stato bravo Giuntoli ad arrivare primo: certo essendo al Napoli ha la forza per poterlo fare". Talenti che sono sempre sotto l'occhio dei dirigenti bianconeri, così come Pafundi, talento della primavera per cui Policano è rimasto stregato: "E’ un giovanissimo del 2006, deve ancora acquisire qualcosa sotto l’aspetto fisico, ha buone qualità ma deve ancora crescere. Tutto sta a lui adesso, deve lavorare e non pensare a niente, ha buone qualità ma il talento ce l’ha".

Policano sul momento dei friulani — Infine l'osservatore dei friulani ha parlato del momento dei bianconeri e del motivo per cui secondo lui adesso si faccia fatica in difesa: "L'Udinese sta giocando bene e può arrivare a giocarsi le sue carte. La squadra adesso ha solo la grana Becao, purtroppo si è infortunato e per noi è un perno della difesa. Becao ma è uno dei giocatori più in forma e più bravi del nostro campionato".