Udinese – La porta non cambia, almeno per questa stagione / Rassegna

La squadra bianconera continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita e proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia molto importante su una permanenza. Il calciatore al centro dell'articolo è l'estremo difensore Daniele Padelli. Il calciatore è uno dei perni centrali dello spogliatoio bianconero e proprio per questo motivo ha appena ricevuto un prolungamento contrattuale.