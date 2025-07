Mercato Udinese – La porta si infoltisce! Ecco il nuovo portiere

Continua il mercato attivo dell’Udinese che proprio nelle ultime ore ha confermato un nuovo acquisto dal Benevento

Lorenzo Focolari Redattore 26 luglio - 09:12

L’Udinese ha raggiunto nei giorni scorsi un'intesa con il Benevento per il giovane portiere Alessandro Nunziante, offrendo 1,4 milioni e il 10% in caso di futura rivendita. Secondo quanto riportato dai giornali locali, con il parco portieri già definito, Nunziante prenderà il posto di Edoardo Piana, che è andato in prestito al Monopoli, e avrà tempo fino a settembre per dimostrare il suo valore a Runjaic. Successivamente, la società deciderà come procedere, includendo la possibilità di un prestito.

Per il centrocampo, oltre a Piotrowski, l’Udinese sta considerano anche Lennon Miller, giovane mediano del Motherwell, sotto osservazione da diverso tempo. A gennaio l’Udinese aveva tentato di portarlo in squadra, ma aveva fatto un passo indietro di fronte alla richiesta di 7 milioni per questo classico centrocampista “box to box” che è stato convocato due volte con la nazionale maggiore.

Non ci sono conferme riguardo a una trattativa per Payero all’Atletico Mineiro, ma per l’attacco risulta concreta l’attenzione per Adam Buksa, attaccante polacco di 29 anni, allenato da mister Kosta al Pogon Stettino. Le ultime di mercato:10 milioni e colpo da Marotta? Il sogno dei Pozzo<<<