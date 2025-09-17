Udinese – Porte aperte al Bruseschi! L’allenamento dei bianconeri

Torna questa sera alle 17:30 l'appuntamento con le sessioni di allenamento aperte al pubblico al "Bruseschi". Questa iniziativa è stata fortemente sostenuta lo scorso anno dal responsabile tecnico Gokhan Inler e promossa dal mister Kosta Runjaic.
Alle 17:30 Runjaic e Inler hanno concordato la seduta a porte aperte dell’allenamento pomeridiano: ecco i dettagli
L'allenamento di oggi segnerà l'inizio della preparazione per la sfida contro il Milan, che si svolgerà sabato sera alle 20:45 al Friuli.
Ci si attende l'immancabile entusiasmo, con i sostenitori bianconeri pronti a riempire il centro sportivo. Non perdetevi le ultime notizie di calcio mercato: Colpo a zero per Runjaic! Ecco il post Kamara<<<
