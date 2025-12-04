L’Udinese chiama i suoi sostenitori al quarto evento di 'porte aperte' della stagione al Bruseschi, un appuntamento assente dall’ultimo settembre. Sabato 6 dicembre alle 11,30 i fan bianconeri potranno vedere i loro idoli all'opera e, al termine dell’allenamento, avvicinarsi per foto e autografi.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Porte aperte al Bruseschi! Il supporto dei tifosi
udinese
Udinese – Porte aperte al Bruseschi! Il supporto dei tifosi
In occasione dell’ allenamento di Sabato prossimo, al Bruseschi ci saranno le porte aperte per i tifosi che incontreranno la squadra
Prima della sessione, alle 10,30, i tifosi potranno partecipare a un tour del Bluenergy Stadium, prenotandosi attraverso il link disponibile sul sito ufficiale.
C’e grande attesa da parte di tutto l’ambiente per quanto riguarda la prossima gara di campionato contro il Genoa. I tifosi sono pronti a dare tutti il loro supporto agli uomini di Kosta Runjaic. Le utile di mercato: Zaniolo resta in bianconero? Novità dalla Turchia<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA