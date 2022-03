Notizie Udinese – Alle porte il match della verità / Obiettivo: vincere

Il team bianconero si avvicina ai prossimi incontri di campionato. Il match della verità è alle porte e potrebbe fare la differenza

La squadra bianconera continua il suo percorso di crescita e non sarà di certo un'amara sconfitta contro il Napoli a fermare il ruolino di marcia di un team in netta ripresa. Si continua a cercare di fare la differenza in tutti i modi ed il team vuole portare a casa più punti possibili da oggi fino alla fine del campionato. Non sarà facile poter raggiungere l'obiettivo della parte sinistra della classifica, ma mai dire mai. Intanto si avvicina un incontro che potrà comunicare moltissimo ai fini dell'ultima parte di stagione, solo dopo questa partita si potrà pensare al vero e proprio obiettivo finale. Si parla di un avversario agguerrito.

Il team

La squadra che l'Udinese dovrà battere alla Dacia Arena è il Cagliari di Walter Mazzarri. Un team che nella prima parte di questo girone di ritorno ha fatto la differenza ed è riuscita ad uscire (momentaneamente) dagli ultimi posti di classifica. Gli ultimi due incontri, però, non sono andati per il verso giusto e di conseguenza il team è ritornato a soli tre punti di vantaggio dalle dirette inseguitrici, sicuramente è un margine che non può far dormire a sogni tranquilli i tifosi, motivo per cui arriveranno sul campo del team friulano con il coltello fra i denti. Quello di domenica sarà un match fondamentale per un bomber bianconero.

Ritorno al gol

Il suo obiettivo è già spiegato alla perfezione nel titolo del paragrafo. Oramai sono troppi i match senza una sua firma e la difesa del Cagliari potrebbe essere la sua nuova preda. Stiamo parlando di Norberto Gomes Betuncal anche detto Beto, un attaccante che nell'ultimo periodo sta vivendo un momento di forma tutt'altro che eclatante e di conseguenza bisogna fare il massimo per poter recuperare lo smalto perso. Intanto ci sono anche delle importanti novità sul fronte mercato. In corso una vero e proprio cambiamento in un ruolo specifico. L'attacco potrebbe essere rivoluzionato <<<