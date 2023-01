Udinese-Bologna | Posch: “Siamo stati bravi a crederci fino alla fine”

“Abbiamo fatto tutti un buon lavoro, questa è una vittoria importante per i tre punti e per il morale del gruppo, personalmente sono contento di aver segnato . Sapevamo che ci aspettava una partita di grande intensità contro un avversario molto fisico , nei primi quarantacinque minuti abbiamo fatto più fatica ma siamo stati bravi a crederci e il secondo tempo lo abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto. Il mister è molto bravo nel gestire lo spogliatoio : sa farci sentire tutti importanti per la squadra, anche chi in campo trova meno spazio".

Oggi abbiamo lottato tutti, chi è stato chiamato a entrare si è fatto trovare pronto. Il mio obiettivo personale è continuare a dare il massimo, essere utile al gruppo magari andando in rete come oggi e crescere tanto in allenamento. La classifica? Ragioniamo gara per gara, lunedì prossimo al Dall’Ara arriverà la Cremonese reduce da un cambio in panchina, saranno molto motivati e non sarà facile ma giocheremo per portare a casa i tre punti e continuare a salire in classifica”.