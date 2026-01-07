Udinese – Arizala ha firmato! Possibile chance contro il Toro?

È arrivato un esterno sinistro sudamericano che potrebbe già essere impiegato da mister Kosta Runjaic nelle prossime gare

Lorenzo Focolari Redattore 7 gennaio - 09:16

Con un annuncio ufficiale, l’Udinese comunica l'arrivo del primo acquisto del 2026, Juan Davida Arizala. Velocità, abilità e forza per la fascia sinistra dell’Udinese. Juan David Arizala diventa un nuovo membro della squadra bianconera. Proviene a titolo definitivo dall’Independiente di Medellin e ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2030. Il colombiano rappresenta il giocatore moderno per le fasce, capace di occupare vari ruoli laterali, sia come quinto che come terzino in una linea difensiva a quattro e, se necessario, come ala alta.

Juan David Arizala è nato a El Charco (Colombia) il 10 ottobre 2005. È cresciuto nel vivaio dell’Independiente di Medellin, dove ha esordito in prima squadra nel 2023. Ha accumulato minuti di gioco ed esperienza anche a livello internazionale nella Copa Sudamericana; in totale, in due anni e mezzo ha collezionato 54 partite, segnando 3 gol tra campionato, coppe nazionali e tornei continentali.

Arizala è visto come uno dei più promettenti talenti del Sud America nel suo ruolo. Ha totalizzato 22 presenze e un gol con la nazionale colombiana under 20, con la quale ha recentemente partecipato, da protagonista, al mondiale di categoria. Ora è giunto il momento per lui di intraprendere questa nuova avventura, continuando la storica tradizione dei Cafeteros in bianconero. Indosserà la maglia numero 20.