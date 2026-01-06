Udinese – Atta torna in gruppo! Possibile convocazione? Il punto

Runjaic lo aveva comunicato prima della partita a Como: Arthur Atta potrebbe essere nuovamente disponibile per il match contro il Torino. Si parla di un ingresso dalla panchina, chiaramente. Tuttavia, già questa è una buona notizia, dato che l’Udinese ha subito quattro sconfitte e un pareggio nelle cinque partite precedenti senza il centrocampista francese, perdendo contro Genoa, Fiorentina e Como, pareggiando con la Lazio e vincendo contro il Napoli.