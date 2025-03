Notizie Udinese – I possibili ballottaggi in vista di Lunedì contro Baroni

Il primo riguarda la sezione della porta. Padelli (60%) e Okoye (40%) si potrebbero giocare la maglia fino all'ultimo. Il veterano italiano ha difeso la porta in maniera splendida contro il Parma ma la sua età non suggerisce troppi schieramenti di fila. Okoye è di rientro dall'infortunio e Runjaic non vuole correre il rischio di perderlo nuovamente.

Nel ruolo di terzino destro Ehizibue (60%) e Kristensen (40%) sono di nuovo in competizione come la scorsa settimana. Al momento l'olandese sembra essere in vantaggio. L'ultim0 ballottaggio è quello tra Atta (55%) e Sanchez (45%). Laddove dovesse scendere in campo il cileno dal primo minuto, Thauvin scenderebbe come esterno sinistro nella linea a 4 del centrocampo.