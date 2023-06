Mercato Udinese | Per il post Becao si guarda in Serbia: piace Erakovic

L'Udinese è pronta a programmare la prossima stagione. Marino e Sottil avranno un incontro la prossima settimana per decretare le strategie per il mercato. Diverse le situazioni in uscita, soprattutto in difesa, con la partenza di Becao che appare sempre più scontata. Per questo motivo, il club friulano si starebbe muovendo in ottica di trovare un degno sostituto del brasiliano. Becao è stato colonna portante della retroguardia bianconera negli ultimi anni.