Udinese-Monza| Lovric nel post gara al Bluenergy Stadium

“Sfortunatamente, oggi non possiamo essere soddisfatti. Avevamo sperato di trionfare di fronte ai nostri sostenitori, ma non ci siamo riusciti, e c'è poco altro da aggiungere. Desideriamo concludere la stagione in modo positivo nelle ultime due gare. Nel calcio, sono i piccoli dettagli a fare la differenza, e oggi ci sono state molte occasioni in cui avremmo potuto far meglio”.