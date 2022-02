Udinese – post partita, parla Cioffi: “vogliamo regalare ai tifosi qualcosa”

Dopo il match terminato 1-1 . Il mister Cioffi è intervenuto ai microfoni di Dazn, analizzando i temi principali della gara

Dopo il match, il mister Friulano ha espresso la sua opinione sulla gara ai microfoni di Dazn. Il tecnico spiega il motivo della sostituzione di Deulofeu dicendo che aveva paura delle palle inattive dei biancocelesti. Per questo ha deciso di lasciare dentro Beto e non l'autore del momentaneo vantaggio. Anche se nel post-partita lo spagnolo non l'ha presa troppo bene la sostituzione. Cioffi ribatte dicendo che nessun giocatore è contento quando viene sostituito. Inoltre afferma che Deulofeu è stato comunque rispettoso nei suoi confronti e nei confronti dei suoi compagni. Andiamo avanti con le domande .

Al tecnico bianconero viene chiesto quanto sia importante il rientro di un giocatore importante come Pereyra. Cioffi risponde affermando che in una squadra dove tutti vanno veloci, serve uno che va piano. Ma piano non in termini di corsa ma piano dal punto di vista della gestione. Inoltre il mister elogia ancora El Tucu, perchè quando ha palla lui sembra che il tempo rallenti. Infine l'allenatore friulano esprime la sua volontà di uscire al più presto dalla zona retrocessione. Vuole giocare con spensieratezza, perchè giocare ogni domenica con un mannaia sulla testa non fa bene alla squadra. In finale Cioffi esprime la sua volontà di regalare qualcosa in più ai tifosi, ma prima di questo c'è da pedalare.