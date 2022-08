Milan-Udinese | Post-partita: le parole di Marino e Pioli

"Io più che arrabbiato sono inferocito. Ho fatto tanti anni di calcio e per tanti anni ho sofferto con le medio piccole. Ancora una volta le linee guida che ci spiegano vengono disattese. Oggi l'intervento di Mazzoleni al VAR è completamente fuori da ogni logica, in quanto Marinelli dal campo aveva giudicato l'intervento regolare. Un episodio che di dubbio non aveva niente e non capisco come possa intervenire l'assistente in una situazione simile. Questa decisione ha cambiato notevolmente l'inerzia della gara. Quanto accaduto è insopportabile e ci aspettiamo dei chiarimenti in merito." Marino ha poi dato delle delucidazioni anche in chiave mercato: "Il telefono squilla e il problema è che disturba quando lo fa. I nostri giocatori sono tutti richiesti e apprezzati, per questo spero che il telefono non squilli mai. Fare tante partite con il mercato aperto è un problema, soprattutto per il lavoro del nostro mister, perché un giocatore che è in campo oggi potrebbe essere altrove domani." Di seguito le dichiarazioni di Stefano Pioli <<<