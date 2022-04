Udinese-Empoli / Mister Cioffi nel post partita: “Questa squadra non molla”

Il mister bianconero è intervenuto ai microfoni di DAZN ha commentato la vittoria casalinga contro l'Empoli appena conclusa

L'intervento di Cioffi si apre con una domanda sulla gara di andata. Allora Cioffi era il secondo di Gotti che proprio a causa della sconfitta del "Castellanni" venne sollevato dalla guida dei bianconeri. Alla domanda su quanto si sentisse orgoglioso del cambio di rotta che è avvenuto da allora Cioffi non ha dubbi: "Le due sono partite differenti con modi di intendere il calcio differenti. Io sono contento di quello che ho visto oggi e di quello che i ragazzi hanno messo in campo oggi. Era una partita delicata perché riteniamo che l'Empoli fosse e sia - tutt'ora - una squadra che gioca bene il calcio, con idee chiare e principi di gioco puliti. Nel primo tempo non siamo stati bravissimi , l'approccio è stato buono ma non abbiamo giocato come l'avevamo preparata mentre meglio nel secondo tempo ."

D'obbligo sottolineare come con quelli arrivati oggi siano 17 i gol in casa nel 2022 meglio di qualsiasi altra squadra di Serie A nel nuovo anno. "Tutte le statistiche, lasciano il tempo che trovano. Noi dobbiamo goderci questo momento che finisce domani mattina e sapere che le statistiche si coltivano con il lavoro e con le idee." Dallo studio poi, oltre i tanti complimenti, Simone Tiribocchi chiede a Cioffi come questa squadra prima di offrire queste prestazioni deve essere un po' messa alle corde per trovare le giuste motivazione. Il tecnico toscano ha risposto così: "Quello che io ho visto dal primo giorno è una squadra che mentalmente vuole e che non molla. La flessione fa parte del gioco ma questa è una squadra affamata che ha saputo soffrire quando bisognava farlo e che ha concesso pochissimo. L'ingenuità di Isaac non ci ha impaurito ma ci ha scosso e ci ha fatto rialzare l'asticella." Prima di chiudere il suo intervento una riflessione d'obbligo sul dieci spagnolo:"Deulofeu come tutti gli attaccanti vuole il gol. Pussetto stesso ha rotto un digiuno che durava da tanto." Ma non finisce qui: le pagelle della nostra redazione! <<<