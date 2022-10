Post-partita, parla Maurizio Sarri: “terreno ingiocabile”

Sicuramente il condizionamento del campo è enorme. Avevamo preparato una serie di uscite da dietro e una volta fatto il riscaldamento abbiamo abolito tutto. Perché cercare di uscire palla veloce rasoterra oggi era come innescare una bomba tra i piedi. E' impossibile. Io non so cosa ha intenzione di fare il nostro presidente ma se il terreno è questo deve prendere un altro allenatore perché io su questi terreni qui non ci so giocare. Sennò si andrà a giocare noi da un'altra parte. Perché qui non si può più giocare. Non sono nervoso. E' una constatazione. E' chiaro, io faccio giocare le squadre con 700 passaggi palla a terra a partita e se trovo un terreno in queste condizioni non sono l'allenatore ideale. Se il terreno rimane questo, devono pensare a qualcun altro.