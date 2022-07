Udinese-Ilirija Lubiana | Post-partita: le parole di Cocetta e Piana

Si è conclusa l'amichevole tra Udinese e Ilirija Lubiana. Nonostante i pronostici fossero tutti in favore dei friulani, il match è stato tutto sommato molto combattuto Dopo un primo tempo dominato dai bianconeri ma terminato sul punteggio di o-o, l'esito finale è stata una vittoria per 3-0 in favore dell'Udinese. A marcare le tre reti è stato l'uomo del momento, Ilija Nestorovski. Il macedone ha messo a segno ben 6 gol nelle ultime tre partite ed è molto carico in vista della nuova stagione. Al termine del match i protagonisti hanno rilasciato delle dichiarazioni riguardo la prestazione odierna.