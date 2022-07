Udinese-Chelsea | Post-partita: le parole di Silvestri, Udogie e Sottil

Si è conclusa l'amichevole tra Udinese e Chelsea. Come da pronostico, il match è stato totalmente in favore dei Blues che lo hanno dominato dal primo all'ultimo minuto. Il primo tempo è terminato sul punteggio di 1-2 in favore del club inglese. Nella seconda frazione di gioco, nei minuti finali del match, la formazione allenata da Thomas Tuchel ha segnato anche il gol del 3-1. A marcare le reti della partita sono stati Kanté, Sterling e Mount per il Chelsea, Deulofeu per la compagine bianconera. Al termine dell'amichevole, i protagonisti hanno rilasciato delle dichiarazioni riguardo la prestazione odierna.