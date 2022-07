Udinese-Union Berlino | Post-partita: le parole di Nestorovski e Sottil

Si è conclusa l'amichevole tra Union Berlino e Udinese. Dopo un match molto combattuto, l'esito finale è stato un pareggio per 3-3. Per quanto riguarda i friulani, ad entrare nel tabellino dei marcatori sono stati Nestorovski (doppeietta) e Benkovic. Per i tedeschi, invece, a siglare le tre reti sono stati Rani Khedira, Julian Ryerson e Robin Knoche. Quello conquistato oggi pomeriggio è da considerarsi un ottimo risultato, poiché è arrivato contro una squadra forte e organizzata, che quest'anno giocherà la UEFA Europa League.