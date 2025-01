Udinese – Chi al posto di Karlstrom? I candidati per sostituire lo svedese

L'assenza di Karlstrom per squalifica rappresenta un duro colpo per l' Udinese di Runjaic . Lo svedese, pilastro del centrocampo bianconero, mancherà alla sfida contro il Venezia . Chi prenderà il suo posto? Le opzioni a disposizione di Runjaic non mancano. Un candidato naturale potrebbe essere Sandi Lovric , un profilo più fisico e grintoso rispetto allo scandinavo. Il croato potrebbe garantire maggiore equilibrio alla mediana.

Un'altra alternativa interessante è rappresentata da Oier Zarraga. Lo spagnolo è dotato di buona tecnica e visione di gioco e potrebbe essere impiegato come mezzala, offrendo un contributo importante sia in fase di costruzione che in quella di finalizzazione. Non è da escludere l'impiego di Arthur Atta. Il giovane ghanese potrebbe avere un'opportunità per mettersi in mostra da titolare. La sua velocità e la sua capacità di saltare l'uomo potrebbero essere un'arma in più per l'Udinese.