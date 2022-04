News Udinese / “Noi più tecnici, ma il potenziale c’è”! Le parole dell’ex…

È stato intervistato Maurizio Domizzi, difensore dell'Udinese per ben 8 anni. Ha parlato della squadra ma anche dei singoli giocatori...

Redazione

Nella giornata di ieri in un'intervista l'ex Udinese Maurizio Domizzi ha parlato della squadra bianconera e del suo percorso di maturazione. Poi ha speso belle parole anche per i singoli. Ricordiamo che Domizzi è stato un calciatore dell'Udinese dal 2008 al 2016 quando poi a l'età di 36 anni ha deciso di lasciare Udine per approdare poi proprio al Venezia, prossima avversaria dei friulani. Ecco che nell'intervista non si limita a parlare dei bianconeri ma spende due parole anche per la situazione che stanno passando i lagunari. Elogia il loro progetto ma crede anche molto difficile una permanenza nella massima serie. Ma andiamo al dunque e vediamo nel dettaglio cosa ha detto l'ex difensore!

"Noi eravamo più tecnici, ma oggi il potenziale c'è"

Esattamente. Maurizio ricorda la sua Udinese del 2013 quando fece cose impensabili insieme al mister Guidolin. All'epoca loro erano stati, come dice il difensore, più cinici nell'ultima parte di campionato dove avevano portato a casa un bottino fantastico. Ma riuscirono nell'impresa perché erano una squadra molto più tecnica di quella odierna. Per Domizzi, infatti, oggi nella squadra bianconera è molto più il potenziale inespresso che quello espresso finora. E questo potrebbe portare a fare partite dove si raccolgono meno punti del dovuto. Poi però elogia tutta la squadra nel momento in cui parla dell'ultima partita. Per l'ex bianconero da domenica l'Udinese stacrescendo e finalmente ha la testa più libera e questo porterà sicuramente ad un'altra bella prestazione.

"Ecco chi farà la differenza d'ora in poi"

Uno scatenato Domizzi parla anche dei singoli. Parte con lo spagnolo Marì (difensore come lui) e spende per lui solo parole d'oro. L'ex Arsenal ha portato personalità e qualità tecnica in difesa ma soprattutto è uno di quelli che rischia la giocata. Grandi complimenti sono riservati anche al protagonista della tripletta di domenica, Beto. Domizzi vede nel portoghese un giocatore già formato che è maturato molto velocemente ed ha ancora margini di crescita elevatissimi. Addirittura lo definisce già un Big. Per la partita di domenica Maurizio è sicuro. Deulofeu non può sostituire El Tucu. Secondo l'ex difensore il primo è qualitativamente migliore ma perde in leadership, cosa che servirà molto a Venezia e nella quale Pereyra è un maestro. Alla fine Domizzi ci dà anche quattro nomi che secondo le sue idee potrebbero fare la differenza da qui alla fine del campionato: Marì, Molina, Beto e Pereyra. Ma non finisce qui. Ecco cosa sta succedendo nel mercato bianconero. Marino sembra avere scelto in nome per il futuro! <<<