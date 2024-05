Notizie Udinese – Pozzo su Cannavaro: “Sa cosa deve fare…”

Il patron Pozzo è intervenuto per fare chiarezza in questo finale di stagione dell'Udinese. Ecco le sue dichiarazioni su mister Cannavaro

Il patron Pozzo è intervenuto per fare chiarezza in questo finale di stagione dell'Udinese. Dopo aver detto la sua su quanto avvenuto durante la sfida di campionato tra le zebrette e l'Empoli, ha fatto il punto anche sul nuovo tecnico. Ecco le sue dichiarazioni su mister Cannavaro.

"Mi piace molto. Lavora bene. Ha dato carattere alla squadra e fiducia ai ragazzi. E’ uno che sa cosa fare". Poche parole che, però, vogliono dare grande fiducia in vista dell'ultimo decisivo incontro di campionato. Il patron infatti non vede l'ora di conquistare la salvezza finale: "La salvezza sarebbe il regalo più bello (in vista del suo compleanno, ndr)".